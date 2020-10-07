"Вылет рейса из Москвы (аэропорт Шереметьево) — в 09:55, прилет в Кемерово — в 18:25. Рейс будет вылетать из Кемерово в 19:15 и прибывать в аэропорт Шереметьево в 20:05. Для каждого аэропорта указано местное время", — говорится в сообщении. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737-800.

Как уточнили "Интерфаксу" в справочной аэропорта, выполнение рейсов начнется 25 октября.

Кроме того, согласно официальному сайту аэропорта, ежедневно в утреннее время продолжат осуществлять авиарейсы из Кемерово в Москву авиакомпании S7 и "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), из Москвы эти рейсы отправляются поздно вечером.

Открыть вечерние рейсы в Москву из Кемерово уже пытались осенью 2018 года. Предполагалось, что их будут выполнять авиакомпании "Икар" (четыре дня в неделю) и "Аэрофлот" (ежедневно). В результате первые рейсы были выполнены 28 октября, а уже с 9 ноября авиакомпания "Икар" прекратила их "ввиду низкой загрузки и больших убытков". С 10 декабря из-за низкой загрузки рейсов (немногим более половины) прекратил выполнение этого рейса и "Аэрофлот".