Власти Ставропольского края с 5 октября ввели требование о необходимости самоизоляции на 14 дней на дому для граждан, прибывших в регион из субъектов РФ, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Также на Ставрополье продолжает действовать обязательный масочный режим и режим социальной дистанции. Как разъяснили в Ростуризме, требование не касается туристов, приезжающих в регион по санаторным путевкам, и сопровождающих их детей.

«Несмотря на то, что фактически оздоровительный отдых в регионе возможен, туроператоры не исключают, что многие туристы в этом году от него все же воздержатся. Туристы сейчас предпочитают ехать туда, где «нет сложностей», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там напомнили, что туротрасль региона с начала года пострадала больше, чем, например, в Краснодарском крае, так как в санатории едет возрастная аудитории, столкнувшаяся с необходимостью получать справки о коронавирусе. Многие из санаторно-курортных учреждений не открылись 1 июня из-за требований Роспотребнадзора. Кроме того, после снятия режима самоизоляции в регионе повысили цены, что также привело к снижению продаж.

«Ставропольский край уже потерял в этом году около 45% туристов. С учетом новых ограничений, по итогам года снижение турпотока в регионе может составить не менее 50%», — подчеркнули в АТОР.

По данным ассоциации, большинство туристов приезжает в Ставропольский край для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях. В осенний период доля таких поездок достигает 95-98%.