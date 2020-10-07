"Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", — сообщило в среду госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. "В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", — говорится в сообщении агентства.