«Ростуризм сейчас занимается разработкой предпосылок к национальному проекту по туризму и индустрии гостеприимства, и в рамках нацпроекта мы уделяем большое внимание развитию брендовых маршрутов и точек притяжения. В частности, сейчас мы ходатайствуем, чтобы нацпроектом была предусмотрена поддержка предпринимательских инициатив, направленных на увеличение межрегионального туристического потенциала и внутрисубъектовых культурно-познавательных маршрутов за счет развития деревень, сел и городков», — рассказала она на пресс-конференции по завершении VII "Экспедиции по самым красивым деревням и городкам Русский Север 2.0".

Как отметила Лысенкова, точкой притяжения будет являться само пространство деревень, сел, городков, обладающих историко-культурным, архитектурным и природным наследием, адаптированное с помощью мер государственной поддержки, которые мы закладываем в нацпроект, к потребностям современного путешественника. «Мы уверены, что такая мера позволит содействовать сохранению, улучшению использования существующего уникального наследия, развитию культурно-познавательного туризма, созданию новых рабочих мест и уменьшению оттока жителей из деревень», — добавила она.

По итогам 19-дневной экспедиции в список самых красивых деревень попали шесть населенных пунктов – село Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области, село Черевково и деревня Зехнова Архангельской области, поселок Лальск Кировской области, города Каргополь и Сольвычегодск в Архангельской области.

«Мы вместе с соответствующими субъектами и региональными органами исполнительной власти будем рады проработать необходимую дополнительную инфраструктуру объектов, привести в порядок транспортные и санитарные инфраструктурные элементы, чтобы они удачно были интегрированы в те туристические маршруты, которыми будут пользоваться туристы», — заключила Лысенкова.

Национальный проект по развитию туризма сейчас разрабатывается в правительстве. Его целевые показатели — трехкратный рост количества поездок граждан РФ по своей стране, увеличение количества рабочих мест в отрасли до почти 6 млн, увеличение вклада туротрасли в ВВП страны.