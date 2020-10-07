"В условиях запрета на международное сообщение, авиакомпания продолжает активно замещать рейсы по зарубежным направлениям перевозками внутри России", — говорится в сообщении.

Так, прирост по количеству пассажиров на внутренних перевозках в сентябре составил 40% к сентябрю 2019 года.

Общее количество рейсов снизилось на 3%, составив 6,114 тыс.

По итогам девяти месяцев авиакомпания перевезла 4,489 млн пассажиров, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рейсов за январь-сентябрь сократилось на 30%, составив 34,028 тыс.

Ранее сообщалось, что в августе падение пассажиропотока авиакомпании замедлилось до 15%, было перевезено около 933 тыс. пассажиров.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.