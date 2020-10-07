"Допуск авиакомпании на полеты в Турцию из Калининграда разрешен соответствующим приказом Росавиации. Рейсы планируется выполнять два раза в неделю", — сказали в компании.

В настоящее время из Калининграда в Турцию чартерные рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Azur Air. "Храброво" стал принимать международные рейсы с 24 августа. "Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко. По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,369 млн человек.