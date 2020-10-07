«Сразу несколько крупных туроператоров с конца октября по конец марта планируют чартеры в Танзанию, на остров Занзибар. С 25 октября программу с частотой раз в 10 дней ставит «Пегас Туристик», с 29-го – Coral Travel, днем позже – Anex Tour, разделивший загрузку бортов с «Интуристом». Авиакомпания Utair сообщила о планах выполнять на остров регулярные рейсы трижды в неделю. При этом в турагентствах мнения по поводу спроса на Занзибар разделились», — рассказала она.

По словам Тюриной, стоимость путешествия на двоих составит 160 тыс. рублей с перелетом за неделю, что дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах. Она отметила, что из-за отсутствия зимой альтернативных направлений туры на Занзибар могут быть востребованы и их уже бронируют, хотя и без особого ажиотажа.

«При этом в некоторых агентствах говорят, что из-за коронавируса затормозились продажи всех направлений, в том числе, российских. Туристы ждут, когда ситуация улучшится. Кроме того, многие рассчитывают на открытие популярных зимних пляжных стран – Доминиканы, Кубы, Вьетнама, Таиланда», — сообщила она.

Власти России с 1 августа разрешила авиакомпаниям летать в Танзанию, рейсы возможны только на остров. При въезде туристы должны предъявить отрицательные тесты на COVID-19, а также оплатить $50 за визу. Соблюдения карантина не требуется.

Занзибар — архипелаг из 75 островов у восточного побережья Африки. Иностранные туристы отправляются туда ради пляжного отдыха либо комбинируют его с посещением национальных парков. Время перелета из Москвы составляет 9 часов.

В год Танзанию посещают около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.