"В ходе строительства планируется реконструкция двух блоков существующего здания санаторного комплекса, включающая перепланировку внутренних помещений и возведение пятиэтажной пристройки", — говорится в сообщении.

Завершить строительство планируется в сентябре 2023 года.

Общая площадь пятиэтажного здания — порядка 5000 кв. м. Согласно проекту, внутри санатория будут находиться: кафе на 49 посадочных мест, помещения оздоровительного центра интегральной натуропатии и 68 номеров для проживания. Здание будет построено с учетом доступности лиц с ограниченными возможностями.

Посетители оздоровительного центра смогут пройти программы коррекции кислотно-щелочного состояния организма, реабилитации и восстановления после травм, коррекции веса, восстановления после родов, нормализации нервной и гуморальной регуляции, нормализации иммунологического и энергетического статуса организма.

Отделения санатория будут включать в себя кабинеты СПА, релаксирующих и мануальных процедур, санитарные и служебные кабинеты и лекторий оборудованный для занятий по образовательному курсу и публичным выступлениям.