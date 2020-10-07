"Ухудшилась погода, поэтому ученые вынуждены были прервать экспедицию. Те пробы, которые мы отобрали, завтра отправятся во Владивосток для анализов. Сегодня с воздуха делали облет. Из того, что было видно, — изменение цвета воды океана в нескольких местах. Трактовку предстоит дать ученым", — сказал Солодов.

По его словам, других визуальных проявлений загрязнения не отмечено.

"В принципе, состояние воды прибрежной территории удовлетворительное. Никаких особых проявлений в виде мертвых животных не обнаружено", — сказал глава региона.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза — по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

В пробах воды, взятой на Халатырыском пляже на Камчатке, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов, ядовитых веществ и нефтепродуктов не обнаружено, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей. Сохраняется версия, связанная с сейсмической и вулканической активностью. Но ее рассматривают как маловероятную.

По факту загрязнения проводятся проверки СК и прокуратуры.