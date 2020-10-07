"Работает научное сообщество, будем очень рады, если ученые дадут версию нам более понятную и единственную, но ее на сегодня не существует. Мы не исключаем ситуацию с возможным техногенным вмешательством, потому что для того, чтобы ее полностью исключить, надо получить заключение ученых", — сообщила журналистам в Петропавловске-Камчатском глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что Росприроднадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки на объектах Водоканала и ТЭЦ.

"Одну проверку нам уже согласовали, это Водоканал, и по ТЭЦ мы ждем согласование, если согласуют, тоже будем проверять", — отметила Радионова.

Также по словам главы Росприроднадзора, в среду она совершила облет акватории и Халактырского пляжа, эксперты взяли пробы воды в бухте Опасной.

"Мы проверяем объекты и ждем заключений ученых", — добавила Радионова.

Ранее сообщалось, что лично выехать на Камчатку и разобраться в причинах экологического происшествия на побережье полуострова Радионовой поручил вице-премьер, полномочной представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза — по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

В качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей. Сохраняется версия, связанная с сейсмической и вулканической активностью. Но ее рассматривают как маловероятную.

По факту загрязнения проводятся проверки СК и прокуратуры.