Она отметила, что Росприроднадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки на объектах Водоканала и ТЭЦ.
"Одну проверку нам уже согласовали, это Водоканал, и по ТЭЦ мы ждем согласование, если согласуют, тоже будем проверять", — отметила Радионова.
Также по словам главы Росприроднадзора, в среду она совершила облет акватории и Халактырского пляжа, эксперты взяли пробы воды в бухте Опасной.
"Мы проверяем объекты и ждем заключений ученых", — добавила Радионова.
Ранее сообщалось, что лично выехать на Камчатку и разобраться в причинах экологического происшествия на побережье полуострова Радионовой поручил вице-премьер, полномочной представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.
Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".
В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза — по нефтепродуктам.
Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.
По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.
В качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей. Сохраняется версия, связанная с сейсмической и вулканической активностью. Но ее рассматривают как маловероятную.
По факту загрязнения проводятся проверки СК и прокуратуры.