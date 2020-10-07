Отрасли потребуется 18,350 тыс. гражданских машин общей стоимостью $2,9 трлн, считают в Boeing. Это на 11% ниже показателей аналогичного прогноза, опубликованного годом ранее. Переоценка связана с пандемией COVID-19, оказавшей негативное влияние на отрасль.

"В более долгосрочной перспективе прогнозируется, что ключевые драйверы развития отрасли восстановятся и возобновится тенденция роста парка гражданских авиалайнеров. По данным аналитиков Boeing, в течение 20 лет появится спрос на более чем 43 тыс. новых воздушных судов", — отмечает корпорация.

Общий объем рынка продуктов и услуг в аэрокосмической отрасли в ближайшие 10 лет оценивается в $8,5 трлн против $8,7 трлн в прошлогоднем прогнозе. При этом госзаказ и оборонная авиапромышленность, по мнению Boeing, сохранят стабильность.

"Спрос на товары и услуги в космическом и оборонном сегментах рынка может достичь $2,6 трлн в ближайшее десятилетие. Этот прогноз отражает сохраняющуюся важность военных самолетов, автономных систем, спутников, космических аппаратов и другой продукции для государственных нужд", — считают в Boeing. При этом 60% таких расходов будет приходиться на США.

Параллельно Boeing опубликовала прогноз рынка гражданских самолетов и услуг на ближайшие 20 лет. В этот период компания ожидает ежегодного роста пассажиропотока в среднем на 4%. Парк гражданских самолетов к 2039 году должен вырасти с 25,9 тыс. самолетов до 48,4 тыс. единиц. Узкофюзеляжные самолеты по-прежнему останутся крупнейшим сегментом рынка. На рынке широкофюзеляжных лайнеров Boeing прогнозирует потребность в 7,48 тыс. единиц.