"За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции. 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, восемь — при скрининге здорового населения", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети вконтакте в среду.

На заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса глава Крыма призвал жителей воздержаться от массовых гуляний из-за вспышек COVID-19. "Свадьбы, похороны, дни рождения. Мы видим тенденцию, что практически все последние заражения — после проведения массовых мероприятий", — сказал он.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская назвала ситуацию с распространением коронавируса в Крыму нестабильной. Однако, по ее словам, оснований для перевода школ и детских садов на дистанционное обучение пока нет.

При этом председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил на заседании, что парламент вернулся к работе в удаленном формате. "Мы настроили депутатов вчера на то, что до окончания этой осенне-зимней сессии мы будем работать полностью в таком режиме", — отметил спикер.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена в начале лета, 1 июля был открыт курортный сезон. Всего с начала года в регионе выявлено 5288 COVID-положительных, 72 пациента умерли.

Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 5 октября — 107, до этого 105 случаев за 4 октября и 103 случая за 3 октября.