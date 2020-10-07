"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 — 11 тыс. 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 (27,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост выявлений СOVID-19 в РФ был отмечен с начала сентября, когда количество случаев превысило пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября — в восемь тысяч.

Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены ростом сначала на девять тысяч, а затем на 10 тысяч случаев в сутки.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 тыс. 229, это ниже, чем накануне во вторник, когда число выявлений превысило 4 тыс.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 248 тыс. 619 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество выписанных за весь период составило 995 тыс. 275 человек, в том числе 6 тыс. 699 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.