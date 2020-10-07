"Министерство обороны большую часть на себя берет. Город тоже готов оказать содействие. Никто не останется не расселенным, каждому окажут внимание и гостеприимство", — сказал Шапортов.

По его словам, около 50 человек готов разместить другой ялтинский санаторий, еще 150 человек могут направить в Партенит, 100 гостей может принять Феодосия.

Как сообщалось, пожар в санатории на площади 1000 кв. м начался в среду утром. По данным МЧС, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. Более 300 человек покинули здание самостоятельно, никто не пострадал.

Пожар был локализован на площади 1200 кв. м к 08:17 мск, в 9:28 мск его потушили.

По предварительным данным Южного военного округа, причиной пожара на техническом этаже лечебного корпуса стало короткое замыкание электропроводки.

Военный санаторий "Ялта" расположен в историческом центре города рядом с набережной. Он имеет три спальных корпуса, которые находятся в парковой зоне с экзотическими растениями в 200 м от моря.