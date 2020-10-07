"К месту возгорания крыши одного из корпусов ФГБУ "Военный санаторий "Ялта" направлена специальная комиссия командования Черноморского Флота", — сообщили в пресс-службе.

"После завершения работы комиссии по установлению обстоятельств возгорания специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России незамедлительно приступят к полному восстановлению военного санатория для гарантированного обеспечения его готовности к новому курортному сезону", — отмечается в сообщении.

По данным военных, все отдыхающие военного санатория расселяются на свободных фондах ближайших санаторно-курортных учреждений военного ведомства в Крыму.

Ранее в среду в МЧС России сообщили, что спасатели потушили пожар в санатории "Ялта".

"В 09:28 МСК — ликвидация", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Пожар в санатории на площади 1000 кв. м начался в среду утром. По данным МЧС, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. В Южном военном округе уточнили, что около 07:00 на территории ФГБУ "Военный санаторий "Ялта" произошло возгорание технического этажа лечебного корпуса.

Около 400 человек покинули здание самостоятельно, никто не пострадал.

Пожар был локализован на площади 1200 кв. метров к 08:17, открытое горение ликвидировали в 08:40.

По предварительным данным Южного военного округа, причиной пожара на техническом этаже лечебного корпуса стало короткое замыкание электропроводки.

Военный санаторий "Ялта" расположен в историческом центре города рядом с набережной. Он имеет три спальных корпуса, которые находятся в парковой зоне с экзотическими растениями в 200 м от моря.