В своем Twitter Трамп призвал законодателей "немедленно одобрить выплату $25 млрд на финансирование выплат авиакомпаниями заработной платы".

"Я подпишу это сейчас же!" — написал он, заявив, что Конгресс может использовать не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям и отдельной программы поддержки малого бизнеса.

Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines на прошлой неделе начали процесс увольнения общей сложности 32 тыс. рабочих и служащих, но заявили, что они изменят курс, если законодатели достигнут соглашения о новой правительственной программе финансирования выплат заработной платы.

Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.