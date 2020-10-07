"В 08:40 мск на пожаре в санатории "Ялта" в Крыму ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказал собеседник агентства.

Ранее спасатели локализовали пожар на площади 1200 кв. м, пострадавших нет.

Пожар в санатории на площади 1000 кв. м начался в среду утром. По данным МЧС, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. 300 человек покинули здание самостоятельно.

По предварительным данным источника "Интерфакса", причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Военный санаторий "Ялта" расположен в историческом центре города рядом с набережной. Он имеет три спальных корпуса, которые находятся в парковой зоне с экзотическими растениями в 200 м от моря.