Как сообщила пресс-служба правительства области, чаще всего туристы посещали Выборгский, Приозерский и Всеволожский районы.

"В этом году увеличился спрос на автотуризм, экологический и активный виды туризма. В тренде оказался и рекреационный потенциал региона — его многочисленные реки и озера", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, туристам полюбились исторические маршруты "Серебряное ожерелье России", "Государева дорога", "Русские усадьбы", "Маяки Ленинградской области", "Жизнь замечательных людей".