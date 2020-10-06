"Посмотрели "Архыз", на котором мы сегодня, собственно, проводим совещание, это один из немногих уже состоявшихся проектов развития горнолыжного спорта, туризма. Я имею в виду, что здесь уже сформировавшийся поток туристов. Мне сказали, что 180 тыс. туристов по прошлому году, это хороший показатель. Но курорт надо развивать", — сказал Трутнев на совещании по развитию региона во вторник.

Вице-премьер отметил, что в создание и развитие курорта инвестировано 16 млрд рублей из средств федерального бюджета.

"Мы, конечно, можем и дальше инвестировать, но мне не кажется, что это должен быть такой процесс постоянного инвестирования за счет бюджета. В этом случае мы должны вместе найти ту точку равновесия, при которой государство помогает, а потом, извините, но отходит в сторону и предоставляет частным инвесторам. Мне кажется это единственным разумным путем", — сказал он.

По мнению вице-премьера, передачу курорта в управление частному бизнесу нужно осуществлять на конкурсных конкурентных условиях.

"Для того чтобы дальше курорт развивался — подписать обязывающие соглашения, что они гарантируют определенный объем инвестиций, зафиксировать все это и двигаться дальше не за счет бюджетных средств", — сказал он.

ВТРК "Архыз" в Зеленчукском районе КЧР введен в эксплуатацию в декабре 2013 года. Курорт является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера.

В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная поляна — работает несколько канатных дорог пропускной способностью более 9 тыс. человек в час. Открыто около 25 км трасс всех категорий сложности. Склоны курорта оборудованы системой искусственного оснежения и освещения.