"Если говорить о результатах программы кешбэка для Санкт-Петербурга, то у нас было много предложений на любой бюджет, на любую продолжительность пребывания. Помимо самого кешбэка российские туристы, посетившие город, потратили деньги еще в нем на развлечения, питание и другие дополнительные услуги. В доковидное время средняя продолжительность пребывания в городе составляла от 3 до 5 дней. В тот период, на которой распространялся кешбэк, средняя продолжительность пребывания в Петербурге выросла до 6-7 дней", — рассказал он во время пресс-конференции.

Как отметил Корнеев, после проведения акции был изучен и банковский срез по тратам российских туристов в Петербурге.

"Если до 2019 года иностранные туристы тратили в среднем 36 тыс. рублей на человека, а российские – 34 тыс. рублей, то в августе 2020 туристы потратили в городе 42 тыс. рублей. Это с учетом того, что цены остались абсолютно доступными для большинства россиян. Петербург предлагает много новых услуг, дополнительных экскурсий, это выгодно для экономики города. Любая копейка, которая остается в городе – это рабочие места, это поддержка индустрии гостеприимства", — пояснил он.

Кроме того, глава комитета по развитию туризма Петербурга позитивно отозвался об итогах первого этапа программы кешбэка, подчеркнув, что из-за быстрой реализации распродажи удалось захватить небольшую часть летнего отпускного сезона.

"С одной стороны, это безусловная поддержка туризма. С другой стороны, это поддержка туристов, потому что доходы россиян упали, а кешбэк – это выгода для туриста. Третий плюс – даже те, кто не принял участие в программе кэшбека, были в курсе распродажи, может, что-то присмотрели на будущее для себя, потому что была проведена большая информационная программа. Даже после первого этапа интерес к турам по кешбэку сохранялся", — заключил он.

Программа кэшбека на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.

Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря. Условия акции были скорректированы с учетом результатов первого этапа. В частности, сумма кешбэка теперь будет фиксированной – 20%, минимальное число дней поездки снижено с 4 до 2, отменен минимальный порог стоимости тура.