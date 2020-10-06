Вылет из Петербурга будет осуществляться поздно вечером по воскресеньям и четвергам, из Кемерово — утром по понедельникам и пятницам. Полёты планируется выполнять на воздушных судах Embraer 190.

В свою очередь, авиакомпания Red Wings с 11 октября начнет летать по маршруту Екатеринбург — Кемерово.

"Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Время вылетов и прилетов зависит от дня недели", — сообщается на сайте аэропорта.

Уточняется, что с 26 октября, с переходом на зимнее расписание рейс будет выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Из Екатеринбурга самолёт будет вылетать ночью и прибывать в Кемерово рано утром, вылет в обратном направлении и прибытие в Екатеринбург осуществляется утром в этот же день.