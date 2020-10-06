Власти Ставропольского края с 5 октября ввели требование о необходимости самоизоляции на 14 дней на дому для граждан, прибывших в регион из субъектов РФ, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Также на Ставрополье продолжает действовать обязательный масочный режим и режим социальной дистанции.

"Данные ограничения не касаются туристов, которые направляются в санатории Ставропольского края, а также граждан, сопровождающих их и являющихся несовершеннолетними или имеющих инвалидность I и II групп", — подчеркнули в Ростуризме.

Режим всеобщей самоизоляции, введенный в крае в конце марта, был отменен 11 июня, но обязательным он остается до 15 октября для людей в возрасте от 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Ставропольском крае коронавирусом с начала эпидемии были заражены почти 17 тыс. человек, из них выздоровели более 12 тыс. пациентов. Умерли 334 жителя края.