"Мы рассчитываем сделать туристический кешбэк, как системную меру поддержки отрасли в части расширения крыльев сезона, и будем предлагать эту меру поддержки в национальный проект по туризму, над которым мы сейчас работаем по поручению руководства страны", — сказала она во время пресс-конференции.

Как отметила Догузова, эта программа позволит повысить загрузку регионов РФ и отрасли в традиционный период туристического спада – это осенний и ранне-зимний период. "Осень, как прекрасное время для путешествий по стране в России, недооценена российскими туристами. Во многих регионах осенью гораздо комфортнее путешествовать, чем летом. Русская зима также дарит много разнообразных впечатлений", — добавила она.

По словам главы Ростуризма, если системно и долгосрочно поддерживать и стимулировать спрос в осенне-зимний период, то это позволит не только повысить интерес к регионам в низкий сезон, но и "сформировать знания граждан о возможностях отдыха в стране в пока еще непопулярные периоды, повысит привлекательность этих направлений для бизнеса. А это автоматически приведет к повышению качества услуг".

Помимо изменений в самой программе кешбэка за тур будет модифицирован и сайт распродажи мирпутешествий.рф. "Будет более удобная поисковая система, навигация, сам сайт будет выглядеть более привлекательно. Интерфейс сайта станет более понятным для туристов", — добавила Догузова.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком. Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря.