"Самыми популярными традиционно остаются курорты Домбай и Архыз. С начала года их посетило 445 тыс. и 410 тыс. туристов соответственно. Вместе с тем, около 80 тыс. человек отдохнули в туркомплексе "Медовые водопады", где оборудован экстрим-парк", — рассказал представитель министерства.

Он пояснил, что практически нулевые показатели посещаемости курортов зафиксированы во II квартале этого года, так как курортные зоны КЧР приостановили прием туристов из-за пандемии.

"При этом значительно компенсировать простой туротрасли во втором квартале удалось за счет активизации туристов в августе-сентябре, после снятия ограничительных мер, а также за период до их объявления в начале года — в январе и феврале", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "в 2019 году курорты Карачаево-Черкесии посетило более 1,5 млн туристов, а в 2020 году прогнозировалось, что турпоток вырастет до 1,7 млн человек. Однако ввиду пандемии аналитики исключили возможность прироста".