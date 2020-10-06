"Мы просим граждан при планировании поездок обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию и соблюдать меры предосторожности. В том, что касается выбора тех или иных регионов, есть сайт стопкоронавирус.рф, где можно увидеть, какая динамика. И в соответствии с этим принимать решение, отправляться в поездку или нет", — сказала она журналистам на онлайн пресс-конференции.

Догузова добавила, что меры безопасности, разработанные Ростуризмом совместно с Роспотрбенадзором, продолжают действовать во всех туристических объектах.

"Мы летом, когда запускали туристический сезон, очень внимательно вместе с Роспотребнадзором проработали меры, необходимые для запуска. У каждого участника туротрасли, всех отелей есть рекомендации и обязательные протоколы по соблюдению безопасности. Все эти меры позволили нам пройти курортный сезон очень ровно. Все это продолжает действовать. Отели продолжают работать с учетом выработанных мер", — подчеркнула она.

Ростуризм 15 октября запускает второй этап программы возврата средств при покупке путешествий по России. Как напомнила Догузова, условия акции были скорректированы с учетом результатов первого этапа. В частности, сумма кешбэка теперь будет фиксированной – 20%, минимальное число дней поездки снижено с 4 до 2, отменен минимальный порог стоимости тура.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как программа будет реализовываться в условиях роста числа случаев заражения коронавирусом в РФ, глава Ростуризма подчеркнула, что, если регион, куда запланирована поездки, закрылся, нужно обращать внимание на условия договора, который туристы заключили при покупке тура.

"Пока все в силе, все в работе, мы с отраслью трудимся 24 часа, чтобы дать возможность дать возможность гражданам нашей страны отдохнуть доступнее и дешевле. Но в любом случае возможность договориться, перенести – всегда есть, и мы рекомендуем отрасли максимально идти навстречу туристам", — сказала Догузова.

Она подчеркнула, что самим туристам нужно быть внимательнее к тем условиям, под которыми они подписываются при покупке туров.

Глава Ростуризма добавила, что активный и экологический туризм в условиях пандемии можно рассматривать как безопасный.