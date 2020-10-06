"За грантами могут обратиться около 1500 московских сертифицированных гостиниц, общая сумма запланированных бюджетных средств на эти цели составляет порядка 6 млрд рублей. На сегодняшний день заявок от гостиниц немного. Возможно, не все знают про гранты или еще собирают документы для подачи. Мы призываем не тянуть до последнего, и, если вы планируете подать заявку на грант, делать это уже сейчас", — сказала Мурченко.

По ее словам, заявки на гранты принимаются с 15 июня до 31 декабря на портале www.investmoscow.ru. Заявки от гостиниц поступают на рассмотрение комитета по туризму. Стандартный срок рассмотрения заявки — 20 дней, но он может быть продлен, если к поданным документам возникли вопросы и у претендента запрошены дополнительные документы. После решения о выдаче гранта подписывается договор о предоставлении гранта, после чего средства поступают на расчетный счет организации.

Владельцы недвижимости, которые сдают ее в аренду под гостиницы и снизят арендаторам арендную плату не менее чем на 50%, получат грант в размере 100% суммы налога на имущество, земельного налога, арендной платы за землю за 2-й квартал 2020 года. Собственникам, которые используют свою недвижимость под гостиницу самостоятельно, будет предоставлен грант в размере 50% от суммы имущественных платежей. Гостиница должна иметь сертификат "звездности".