"Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: "Azimut", "Абрам Инн", "Центральный дом туриста", "Салют", "Университетская". В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима — маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе", — сказал Каюмов.

По его словам, гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут оштрафованы.

"За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб.", — добавил Каюмов.