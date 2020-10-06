Как рассказал "Интерфаксу" директор туристической компании "Мурмания" Владимир Онацкий, начиная с сентября туристы из различных городов России устремились в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние, но самые дальновидные уже позаботились о том, чтобы с комфортом встретить Новый год.

"Преимущественно сейчас бронируют туры путешественники из Москвы, хотя есть группы из Магадана, Астрахани, Калининграда, из Крыма. Условно бронь туров можно разделить на два вида — это туры на текущий месяц, потому что мы предоставляем клиентам данные с прогнозом на северное сияние на следующие 20 дней, и туры на новогодние каникулы", — сказал Онацкий, добавив, что существует миф, что северное сияние можно увидеть только зимой, но фактически его можно наблюдать также осенью и весной, в частности, мощные северные сияния ожидаются 21-24 октября.

В среднем туристов привлекают поездки на три-четыре дня, чтобы гарантированно увидеть северное сияние и посетить достопримечательности — известное село Териберка, Хибинские горы, саамские деревни, покататься на оленьих и собачьих упряжках, добавил Онацкий.

По его мнению, на возросшую популярность Мурманской области среди туристов положительно повлияли выгодные акции и распродажи от авиакомпаний, которые осуществляют рейсы Москва — Мурманск.

В Хибинах также в зимний сезон и на Новый год будет наплыв туристов, рассказал "Интерфаксу" руководитель ООО "Хибины Тур" Денис Соложенников. По его словам, туристы активно бронируют места в гостиницах и турбазах, чтобы провести каникулы с комфортом, загрузка уже преодолела 50%.

В комитете по туризму Мурманской области подтвердили "Интерфаксу", что регион действительно будет востребован в грядущий зимний сезон и, в частности, в период новогодних каникул.

"Мы связываем большие надежды с зимним сезоном, рассчитываем, что турпоток в Мурманскую область будет стремиться к тому же уровню, что был до "режима ожидания", в котором мы оказались из-за пандемии. Конечно, по итогам 2020 года мы не сможем показать рост или даже тот же уровень турпотока, который был у нас в 2019 году, но будем к этому стремиться, ведем работу на регулярной основе, чтобы о Мурманской области знали и говорили, ехали к нам отдыхать", — сказал глава комитета Максим Бугаев, напомнив, что на Мурманскую область приходится треть турпотока всей русской Арктики.

Собеседник добавил, что введенные в марте и апреле из-за пандемии коронавируса ограничения подкосили высокий горнолыжный сезон. Тем не менее, до пандемии был зафиксирован повышенный по сравнению с предыдущими годами интерес к Мурманской области, в том числе к горнолыжным курортам, что дает основания ожидать поклонников лыж и сноуборда в новом сезоне.

"Мы видим, что все, кто задействован в сфере туризма, заняты подготовкой к зимнему сезону. К примеру, строятся новые гостиницы, существующие проводят реновацию для повышения квалификационной звездности", — отметил руководитель ведомства.

Максим Бугаев особо подчеркнул, что субъектам туриндустрии существенно поможет такой новый инструмент господдержки как грант Ростуризма в размере до 3 млн рублей. Комитет оказывает мурманским предпринимателям круглосуточную помощь в оформлении заявок на получение гранта.

Кроме того, 30 декабря, 4 и 9 января в Мурманск должны прибыть чартерные рейсы из Москвы, организованные в рамках сотрудничества правительства Мурманской области и ООО "ТТ-Трэвел" (TUI). Тур рассчитан на пять ночей и включает разнообразные экскурсии, активности и гастрономическую программу.

Как сообщалось, по итогам 2019 года турпоток в Мурманскую область составил 451 тыс. человек, на 3% больше, чем в 2018 году.