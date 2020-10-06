"В 2019 году иностранные туристы в среднем тратили на поездку в Москву 77,4 тыс. рублей, а российские – 26,6 тыс. рублей на человека. При этом расходы на проживание в столице во время отдыха составили 18% от стоимости поездки", — сказала она в ходе онлайн-конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве".

Как отметила Шаршавицкая, число внутренних туристов в Москве значительно выше, чем иностранных, а в свете последних событий доля внутреннего туризма продолжает неуклонно расти. "По сути, сейчас мы работаем именно с внутренним туризмом, который продиктовывает нам запрос на бюджетные туристические предложения. В целом можно сделать вывод о том, что современный турист готов платить за впечатления, но стремится минимизировать остальные расходы", — пояснила она.

По словам Шаршавицкой, сферы туризма и гостеприимства находятся в стадии трансформации, они цифровизируются, а в связи с ростом числа молодых путешественников получает развитие индивидуальный туризм. Как заметила эксперт, современный турист не готов ограничивать свой туристический опыт только классическими экскурсиями, ему хочется исследовать городское пространство, приобретать новые знания. Зачастую выбор локации продиктован посещением какого-то модного бара, ресторана.

"Наша задача – адаптироваться и предложить такие продукты, которые несут эмоциональную вовлеченность, уникальность опыта и яркие впечатления. В Москве уже реализуются такие проекты, которые позволяют не только переночевать в отеле, но и поработать в атмосферной библиотеке, есть дизайн-отели с арт-пространствами и художественными галереями. На наш взгляд, именно такие объекты будут популярны в ближайшем будущем", — заключила она.