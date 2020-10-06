"Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье. Данная мера направлена на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на водителей, экспедиторов, бригады, экипажи транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки; экипажи воздушных судов; граждан из соседних регионов, приезжающих в край на работу в организациях АПК; жителей края, которые вынуждены пересекать административную границу региона для следования к месту работы; граждан, направляемых в служебные командировки, а также прибывающих на Ставрополье по санаторным путевкам.

"Согласно распоряжению, прибывающие на территорию края воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом будут уведомляться под роспись о необходимости обеспечить режим двухнедельной самоизоляции. За невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрена административная ответственность", — отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба также сообщает, что на административной границе края, во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и автостанциях межрегионального сообщения будет организовано постоянное дежурство специальных групп на постах.

Режим всеобщей самоизоляции, введенный в крае в конце марта, был отменен 11 июня, но обязательным он остается до 15 октября для людей в возрасте от 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Ставропольском крае коронавирусом с начала эпидемии были заражены почти 17 тыс. человек, из них выздоровели более 12 тыс. пациентов. Умерли 334 жителя края.