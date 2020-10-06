"В рамках второго этапа комплексной реставрации дворец будет закрыт для посещения с 12 октября 2020 года. Основные работы связаны с реставрацией фасадов дворца, а также с модернизацией инженерных сетей", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на двух этажах дворца смонтируют оборудование для поддержания необходимого режима температуры и влажности в залах, наладят систему видеонаблюдения и новую сигнализацию. В интерьерах в ходе работ появится экспозиционный свет.

Во дворце планируют восстановить интерьеры владельческой библиотеки, екатерининский зал, бильярдную и помещения, посвященные истории рода Юсуповых.

После завершения реставрации во дворце будут открыты экспозиции второго этажа.

Уже начаты работы по монтажу ливневой канализации для отведения воды от дворцового комплекса.

По плану реставрация завершится к концу 2022, однако фасадные работы могут подойти к концу уже в мае 2021 года.

Первый этап реставрации завершился в 2019 году к столетию музея.

Музей-усадьба "Архангельское" — дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX века. Указом президента Российской Федерации "Архангельское" отнесено к особо ценным объектам культурного наследия народов страны.