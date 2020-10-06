Согласно документам, предметом конкурса являются разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объектам "Пассажирские подвесные канатные дороги EL3 и EL6 на курорте "Эльбрус" в КБР.

Начальная (максимальная) цена договора — 1 млрд 326 млн 161,4 тыс. рублей.

В соответствии с конкурсной документацией, финансирование работ распределено на три года — по 398 млн рублей на 2020 и 2021 годы, а также 530 млн 161,4 тыс. рублей на 2022 год.

Заявки принимаются до 27 октября. Подведение итогов конкурса запланировано на 6 ноября.

ОАО "КСК" создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.