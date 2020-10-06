"Присутствие серого сектора, новые интернет-платформы, которые очень активно включились в конкуренцию, в какой-то степени сдерживали развитие рынка, поскольку находились не в равных условиях. Не столько важно субсидирование малого и среднего бизнеса, крупных сетей, сколько важно помещение тех, кто играет профессионально и прозрачно, в те же самые рамки, в которых играют те, кто с ними борется за клиентов", — сказал он в ходе онлайн-конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве".

Также Рябокобылко посетовал на отсутствие точной статистики числа посещений и объемов номерного фонда. "Очень много разных цифр, нет точной статистики. Ни налоговая, ни Росстат не дадут цифры по конкретному числу посещений, объемам номерного фонда. Необходима прозрачность в этом вопросе. Также гостиничная индустрия должна активно взаимодействовать с властью. В ритейле есть площадки для коммуникаций, для индустрии гостеприимства настало время собраться вместе", — заключил эксперт.

2020 год оказался крайне тяжелым для гостиничной индустрии. Гостиницы Москвы несколько месяцев стояли практически пустыми, въездной турпоток сократился на 70%, сейчас средняя загрузка не превышает 30%.