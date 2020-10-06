"За последние годы мы увидели, что произошла трансформация аудитории туристской индустрии. Это не означает, что люди старшего поколения перестают интересоваться путешествиями. Но доля молодых людей среди туристов по всему миру неуклонно растет. Наша задача – не упустить эту молодую аудиторию и предложить турпродукты, которые в полной мере отвечают их запросам и предложениям", — сказала она в ходе онлайн-конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве".

По словам Шаршавицкой, за последние два года особенно заметно выросла доля молодых среди российских туристов.

"Мы фиксируем, что за последние два года рост числа прибытий в Москву туристов в возрасте от 18 до 24 лет, так называемых миллениалов, составил более 30%. А для путешественников из дальнего зарубежья – 15%. Мы понимаем, что этот тренд будет расти с введением на территории России электронной визы. Доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет среди российских туристов за этот период выросла сразу в три раза – с 11,4% до 33%", — сказала она.

Шаршавицкая добавила, что появление большого числа молодых туристов, с одной стороны, дает туротрасли новые возможности, а с другой – ставит перед ней новые задачи, так как необходимо понимать интересы этой аудитории. Она назвала наиболее заметные тренды молодежного туризма – это трата денег на впечатления, а не вещи, стремление получить необычный опыт, посетить определенные рекомендованные места, жить как местные. А также рост популярности индивидуального туризма.