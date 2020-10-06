"Цены на размещение в столице в 2020 году остаются на 30% ниже прошлогодних, эта динамика вряд ли серьезно поменяется. Если говорить о перспективах гостиничного бизнеса Москвы, то мы всегда используем три основных индикатора – глубина падения в конкретной отрасли, время, необходимое на восстановление и форма восстановления. Здесь стоит сказать, что восстановление гостиничной отрасли на уровне 2019 года произойдет не раньше 2023 года", — рассказал он в ходе онлайн-конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве".

По словам Рябокобылко, гостиничная индустрия столицы может довольно быстро оправиться за счет введения электронных виз для иностранных туристов и снятия ограничений на перелеты. "Тогда Москва сможет получить необходимый спрос. До восстановления международных поездок следует рассчитывать только на внутренний туризм. Основным драйвером спроса будут путешественники из РФ и деловые туристы", — считает он.

Как отметил эксперт, закрытие границ, почти полное отсутствие конференций и те ограничения, которые коснулись ресторанной деятельности, очень сильно ударили по выручке гостиниц. "Во втором квартале 2020 года загрузка гостиниц упала до 5-7%. Оставшиеся объекты размещения вынуждены были закрыться. Порядка 700 гостиниц относятся к малому и среднему бизнесу, большое количество из них хотя бы на какой-то период времени приняли решение закрыться. Также мы видели неэластичность спроса: снижение цен не приводило к росту загрузки, в общей сложности она не превышала 15%", — сказал Рябокобылко.

Между тем, он подчеркнул, что перевод части гостиниц в сегменте 3-4* под размещение медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом, оказался очень важным элементом поддержки бизнеса, который позволил отелям работать как минимум в ноль, а в некоторых случаях даже немного зарабатывать.

Также Рябокобылко заметил, что в среднем за последние 5 лет количество коллективных средств размещения в Москве значительно выросло, а в последующие 5-7 лет число гостиниц вырастет вдвое. "Мы видим рост порядка 20% в год, это очень активный темп. Москва по-прежнему перспективный рынок для гостиничных операторов и новых инвесторов", — заключил он.

В 2019 году Москва приняла 25 млн туристов, в 2020 году, по прогнозам властей, из-за пандемии коронавируса город потеряет более половины или 13,5 млн гостей.