"Также запланирован проект, в котором примет участие картины музеев двух городов, которые больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса — Бергамо и Брешиа, и работы из этих двух городов приедут в Пушкинский музей", — сказал Терраччано на пресс-конференции во вторник.

Он также сообщил, что "мы надеемся, что в 2021 году сможем провести перекрестный год культуры России и Италии, центральным событием которого станет музейный саммит, который мы рассчитываем провести в Милане".

Кроме того, по совам посла, Италия и Россия прорабатывают возможность проведения других выставочных проектов, среди которых выставка, посвященная Венеции эпохи Казановы в Царицыно, а также выставка итальянского живописца Арчимбольдо, в Пушкинском музее. Также запланированы музыкальные обмены между странами — Мариинский театр поедет во Флоренции, а Тосканский оркестр выступит в Санкт-Петербурге.

Как сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова, в 2021 году также планируется провести в Италии две выставки — посвященную Сергею Рахманинову из фондов Российского национального музея музыки, где хранится почти весь рахманиновский фонд, находящийся в России, и выставку о Федоре Достоевском из фондов Государственного литературного музея имени Даля.