"В ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу",- написал Собянин в своем блоге во вторник.

По его словам, "это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки".

"Тем самым, мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры",- отметил столичный градоначальник.