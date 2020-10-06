"В крупных гостиницах Москвы сейчас есть порядка 45-50 тыс. номеров, и мы видим потенциал для удвоения этого количества", — сказала Архангельская на конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве".

Увеличение в два раза возможно в горизонте 5-7 лет, уточнил генеральный директор Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко.

По словам Архангельской, в связи с почти полным отсутствием международного туризма загрузку гостиниц сейчас обеспечивают в основном внутренние поездки. В начала 2020 года специалисты ожидали рост потока туристов в Москву до 25 млн человек, по факту зафиксировали падение на 70%. При этом ни одна новая гостиница не была введена в эксплуатацию, хотя, как отметила эксперт, до конца года, возможно, будет введена одна. При этом изначально запланировано было открытие 4-6 новых объектов.

"Загрузка качественных гостиниц во время действия ограничений упала до 5-7% — они стояли практически пустыми. Некоторые проекты спасло размещение медицинского персонала", — отметил Рябокобылко.

Восстановление рынка до уровня 2019 года ожидают не раньше 2023-го. Большую роль в этом должна сыграть возможность получения электронных виз, которая появится с 1 января 2021 года. Но основным драйвером спроса на московские гостиницы в ближайшие годы будут российские туристы, сходятся в оценках эксперты.