"Если в начале 2020 года мы ожидали рост общего турпотока до 25 млн человек за весь год, то по разным оценкам падение въездного турпотока составило до 70%. Загрузка гостиниц сейчас около 30%. К сожалению, ни одна гостиница в этом году не введена в эксплуатацию, хотя планировалось от 4 до 6 объектов размещения", — рассказала она в ходе онлайн конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве".

Как отметила Архангельская, положительными моментами в условиях закрытых границ можно назвать развитие цифровых сервисов, благодаря которым стали популярны онлайн-экскурсии, деловые мероприятия.

"В разных странах падение турпотока составило от 50% до 90%. По сути, международный туризм умер или находится на самом низком уровне. С этим сталкиваются все туристические рынки во всем мире. Москва в этом аспекте очень похожа на Европу. Если говорить про Азию и Тихоокеанский регион, то у них восстановление идет достаточно активно, и они настроены на внутренний туризм", — добавила она.

Также Архангельская предположила, что не стоит надеяться, что страны к 1 января снимут большинство ограничений на передвижение и откроют границы.

В понедельник глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что столицу в текущем году не посетят порядка 13,5 млн туристов.

В 2019 году общий турпоток в Москву составил 25 млн человек, это на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее. Объем расходов туристов в столице за год превысил триллион рублей.