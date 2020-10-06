"На фоне слухов о возможном закрытии границ, а также панических настроений из-за роста заболеваемости коронавирусом и грозящей в этой связи самоизоляции, в турагентствах отмечают снижение и даже полную остановку продаж туров по России и за границу. Если до бронирований дело и доходит, то не более чем за два-три дня до отъезда. Масла в огонь подлил сенатор Рязанский, заявивший в понедельник, что из-за роста числа случаев заражения могут быть закрыты границы", — рассказала она.

Как подчеркнула Тюрина, проблемы возникли с продажами не только туров за рубеж, но и по России. "Если и появляются желающие куда-то поехать, то только за день-два до вылета. Правда, и аннуляций уже приобретенных туров нет. Люди заняли выжидательную позицию, не бронируют на дальние даты, так как не хотят новых аннуляций и переносов", — добавила она.

По данным РСТ, до начала текущей недели продажи шли хорошо, но с понедельника резко упали. "Продажи Турции тормозит то, что туристы боятся введения карантинов по прилету или закрытия границ. При этом сохраняется спрос на отдых в своем или соседних регионах – например, в Ростове-на-Дону покупают Кавминводы, популярны однодневные экскурсии, выезд в загородные отели на выходные", — рассказала Тюрина.

В понедельник сенатор Валерий Рязанский заявил, что на фоне роста случаев коронавируса в РФ может быть принято решение о закрытии границ и ограничении воздушного сообщения, чтобы сократить количество перемещений и тем самым воздействовать на динамику распространения COVID-19. Позже оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг это заявление, сообщив, что не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения.

В России с сентября снова начался рост числа случаев заражения коронавирусом. Так, 6 октября выявлено более 11,6 тыс. новых заражений, это максимум с 11 мая.