Больше всего туристов прибыли в Эстонию из Финляндии (41 тыс.), Латвии (29 тыс.), и Литвы (12 тыс.).

Основная часть (78%) зарубежных туристов приезжала в Эстонию на отдых, 17% совершали рабочую поездку, а остальные приезжали по другим причинам.

Всего гости провели в Эстонии 214 тыс. ночей, что на 60% меньше, чем в этом же месяце прошлого года.

Наибольшая часть зарубежных туристов (56%) предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, 17% — в Пярнуском, 9% — в Тартуском и 7%- в Саареском уездах.

В августе гостиницы приняли 219 тыс. местных туристов, которые провели в них 377 тыс. ночей. По сравнению с августом прошлого года местных туристов было на 8% больше, а число их ночевок увеличилось на 9%.

Преобладающая часть (74%) местных туристов останавливались в отелях с целью отдыха, 13% совершали рабочую поездку.

В Эстонии в августе работали 1256 средств размещения, в которых стоимость проживания составляла в среднем 31 евро в сутки. По сравнению с тем же месяцем прошлого года стоимость ночлега была на 8 евро дешевле.