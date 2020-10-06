Ранее в историческом здании располагался офис компании "Ростелеком". В рамках редевелопмента в отеле планируется сформировать 108 номеров трех категорий. Общая площадь номерного фонда составит 5,9 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в реализацию проекта не уточняется.

Rusland SP основана в 2014 году, является консультантом по инвестициям и девелопменту во всех сегментах недвижимости РФ и Европы. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания объединяет несколько юридических лиц, среди которых ООО "Русланд СП Северо-Запад", ООО "Русланд СП Ритейл" (оба — Петербург) и ООО "Эр Эс Пи" (Москва).