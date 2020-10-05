"По оперативным данным, за январь-сентябрь текущего года в Ставропольском крае побывало более 300 тыс. человек", — сказал представитель министерства.

Он отметил, что на сегодняшний день работу возобновило большинство здравниц. Чаще всего именно в них предпочитают отдыхать и лечиться гости курортных городов края.

"В работающих санаторно-курортных учреждениях на отдых и лечение уже приняли порядка 67 тыс. человек. Кроме того, в настоящее время забронировано более 29 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение в октябре-ноябре", — добавили в министерстве.

Санатории по решению правительства России не могли принимать отдыхающих с 28 марта до 1 июня. Эта мера была принята для предотвращения распространения коронавируса.

В соответствии с распоряжением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, с 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризма и Роспотребнадзор.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 санаторно-курортных организации, большинство из них находятся Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".