Так, ряд авиакомпаний получили допуски к регулярным пассажирским рейсам из РФ в города Азербайджана, Армении, Германии, Греции, Египта, Израиля, Испании, Италии, на Кипр, Мальту, в Нидерланды, Саудовскую Аравию, Туркмению Узбекистан, Чехию. Кроме того, нескольким перевозчикам достались допуски к чартерам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Францию и на Кубу.