Так, ряд авиакомпаний получили допуски к регулярным пассажирским рейсам из РФ в города Азербайджана, Армении, Германии, Греции, Египта, Израиля, Испании, Италии, на Кипр, Мальту, в Нидерланды, Саудовскую Аравию, Туркмению Узбекистан, Чехию. Кроме того, нескольким перевозчикам достались допуски к чартерам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Францию и на Кубу.
Сегодня в 17:33
Авиакомпании РФ запаслись допусками к рейсам в закрытые из-за COVID страны
МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Росавиация опубликовала протокол первого за время пандемии COVID-19 заседания комиссии при Минтрансе, распределяющей допуски к полетам за рубеж. Как следует из документа, большая часть выданных авиакомпаниям допусков относится к закрытым до сих пор странам.