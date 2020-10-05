Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в администрации зоопарка, коллекцию черепах передал частный даритель.

"По имеющимся у нас данным, теперь самарский отдел "Черепахи" будет представлен самой обширной коллекцией среди российских зоопарков. Посетители смогут увидеть удивительные виды — змеиношейную черепаху, популярную черепаху Матамата, шарнирную амбоинскую черепаху, элсею новогвинейскую и др", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые особи имеют кожистый панцирь, некоторые привычный, твердый с различными узорами.

"Самая крупная черепаха в коллекции — угольная черепаха. Длина ее панциря составляет 35 см. Некоторые виды хищные, некоторые только травоядные, многие совмещают оба типа питания. Для них сейчас готовят рацион", — отметил сотрудник зоопарка.

"Дети очень любят черепах, и мы надеемся, что новые жильцы акватеррариумов будут пользоваться любовью посетителей", — добавил он.

В день открытия экспозиции сотрудники зоопарка расскажут посетителям о биологических особенностях, строении и поведении этих интересных животных.