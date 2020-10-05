Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.

По словам Таранченко, значительный рост пассажиропотока, наблюдавшийся в июле-сентябре, позволил частично компенсировать потери весеннего периода.

"Текущая весенне-летняя навигация во многом для нас стала уникальной. К примеру, сентябрьский пассажиропоток в два раза больше, чем годом ранее. Естественно мы понимаем, что в будущем году ситуация будет несколько иной и, возможно, наши показатели будут уже не такими (высокими — ИФ), но мы также рассчитываем, что те перевозчики, которые выполняли полеты в Геленджик в этом году вернутся к нам в будущем летнем сезоне", — сказал он.

Гендиректор подчеркнул, что аэропорт продолжает реализацию внедренной весной новой маркетинговой политики для поддержки авиаперевозчиков. "В этом году впервые в сентябре авиакомпания "Россия" превысила свой прошлогодний пассажиропоток на маршруте Петербург — Геленджик — Петербург и получила скидку на обслуживание в аэропорту", — пояснил он.

В тройку лидеров по объемам перевозок за 9 месяцев вошли "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines. Совместно на рейсах в Геленджик они перевезли более 233 тыс. пассажиров.

Количество взлетно-посадочных операций за отчетный период выросло на 23% и составило почти 2 тыс.

Таранченко напомнил, что несмотря на ограничительные мероприятия из-за пандемии аэропорт рассчитывает по итогам 2020 года сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровне (338,8 тыс. человек).

Также компания продолжает реализацию проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Инвестиции оцениваются в 5,4 млрд рублей.