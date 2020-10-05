Ужесточение антивирусного режима вводится в Париже и департаментах его "малой короны" (О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн) со вторника на предварительный срок в 15 дней с дальнейшим пересмотром, сообщил префект на пресс-конференции в понедельник.

Бары будут закрыты. Ресторанам разрешено продолжать работу в обычные часы, но по более строгому санитарному протоколу. Все подробности этого протокола будут объявлены несколько позднее. Тем временем французские СМИ сообщают, что за одним столом должно находиться не более шести клиентов при дистанции между ними не меньше 1,5 м.

Продажа алкоголя навынос, распитие его в общественных местах и громкая музыка на улицах запрещены с 22:00, чтобы избежать собраний людей.

Закрываются танцевальные и игровые клубы. Все виды ярмарок, конгрессы разного рода, цирки и профессиональные салоны запрещены.

Прекращается ряд видов спортивной деятельности, закрываются спортивные и фитнес-клубы, спортивные залы и бассейны, исключая школьные уроки физкультуры.

Все спортивные объекты под открытым небом могут продолжать работу при условии, что они собирают не более 1 тыс. человек при соблюдении заполняемости в 50% от их максимальной вместимости.

Лальман сообщил, что продлеваются ограничения на собрания людей: организованные мероприятия не могут собирать больше 1 тыс. человек, в общественных местах не допускаются встречи более 10 человек.

Профессиональные группировки людей, например, на стройках допускаются. Очереди в торговые точки и учреждения не расцениваются как собрания.

Рынки остаются открытыми. Учреждения культуры, театры, кинозалы, музеи смогут продолжать свою деятельность при соблюдении введенных по случаю пандемии COVID-19 ограничительных правил.

Общественный транспорт продолжит обслуживание населения.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго, участвовавшая в пресс-конференции вместе с префектом, заявила, что кризис принес чрезвычайно тяжелые последствия, эпидемия сильно ухудшила экономическую ситуацию.

Идальго пообещала, что парижская мэрия сделает все возможное, чтобы избежать закрытия предприятий и увольнений.

Мэр выразила надежду, что через 15 дней ситуация, возможно, улучшится. Она также пообещала помогать тому, чтобы "социальная, культурная, демократическая жизнь" в Париже продолжалась.