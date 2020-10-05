Фото: DZT / Арсен Галстян

Выставка "Людвиг ван Бетховен – Ода "К радости" представляет серию работ немецкого скульптора Оттмара Херля, посвященную великому композитору. Среди них – необычное изображение улыбающегося Бетховена.

Фото: DZT / Арсен Галстян

Выставка организована национальным туристическим офисом Германии в России при поддержке посольства Германии в Москве, Гете-Института, правительства Москвы и ВДНХ.

Фото: DZT / Арсен Галстян

"Сейчас, когда путешествия между Германии и Россией временно невозможны, мы решили в год, когда Германия отмечает 250-летие Людвига ван Бетховена, привезти в Россию фигуры немецкого скульптора Оттмара Хёрля. Они простоят здесь один месяц, а потом отправятся в путешествие по России. Когда они снова вернутся к нам, то будут проданы на аукционе, а вырученные деньги пойдут в фонд фестиваля новой музыки SOUND UP", — сообщила на открытии мероприятия глава представительства Национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова.

Фото: DZT / Арсен Галстян

В свою очередь, посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр напомнил, что открытие выставки совпало с национальным праздником страны, Днем Германского единства.

Фото: DZT / Арсен Галстян

"День Германского единства для меня значит следующее: свобода и мир – и эти понятия неразделимы. Также, как и имя одного из величайших композиторов в истории, Людвига ван Бетховена, для меня неразрывно связано с понятиями мира и свободы. Гениальная идея скульптора Оттмара Херля заключается в том, что ему пришла идея изобразить Бетховена с улыбкой. И это действительно что-то новое и открывает новые перспективы. Видя этого Бетховена, мы хотим подойти к нему поближе, мы хотим вступить с ним в диалог. К нему подходят, с ним фотографируются, не только взрослые, но и дети, что демонстрирует близость искусства к людям и близость людей к искусству", — сказал он.

Фото: DZT / Арсен Галстян

Дипломат подчеркнул, что диалог является основополагающей идей недавно начавшегося Года Германии в России 2020/21.

Фото: DZT / Арсен Галстян

"Несмотря на политические потрясения, мы всегда остаемся приверженными дружбе. Мы надеемся, что год Германии станет незабываемым не только с точки зрения отношений наших двух стран, но и с точки зрения отношений двух великих культур – российской и европейской. Также я хотел бы напомнить, что Москва и Берлин в следующем году будут праздновать 30-летие своих отношений. И Москва выступает с инициативой проведения масштабных культурных и деловых мероприятий. Конечно, при условии нормализации эпидемиологической ситуации в мире", — сказал, в свою очередь, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин.

Фото: DZT / Арсен Галстян

Скульптуры пробудут в Москве до 3 ноября 2020 года.