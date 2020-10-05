"В рамках имеющихся поручений оперштаба правительства РФ Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается", — заявил журналистам представитель ведомства.

Ранее в понедельник сенатор Валерий Рязанский заявил, что на фоне роста случаев заражения коронавирусом в РФ может быть принято решение о закрытии границ и ограничении воздушного сообщения. В правительственном оперштабе сообщили, что не планируют ограничивать возобновленное ранее с рядом стран авиасообщение.

Россия из-за пандемии коронавируса в конце марта закрыла все международное авиасообщение. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Швейцарию, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. Полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.