В обращении, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, ассоциация туроператоров просит премьера Михаила Мишустина рассмотреть возможность освободить турфирмы "от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца первого квартала 2021 года".

В АТОР подчеркнули, что налоговые каникулы могут быть применены не только к МСП, но ко всем участникам туристического рынка: туроператорам, операторам речных круизов, турагентствам, отелям и т.д.

"Год сложный для всех, кто работает в туризме. Но операторам по въездному туризму пришлось в этом году особенно сложно. Поэтому мы просим отмены налоговых платежей или как минимум отсрочки еще на несколько месяцев для всех предприятий туриндустрии, но особенно подчеркиваем острейшую необходимость этих мер для тех, кто работает во въездном туризме", – сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.